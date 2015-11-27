В Сальвадоре епископа лишили сана за педофилию

Как передает BBC, церковь заявила, что ныне 77-летный Хесус Дельгадо занимался насилием в течение восьми лет в 1980-х годах.

При этом было заявлено, что священник раскаялся и хотел бы встретиться со своей жертвой, чтобы попросить прощения. Сейчас женщине 42 года, но на момент совершения надругательств ей было от 9 до 17.

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Епископ Дельгадо известен в Центральной Америке. Он был близким другом и биографом архиепископа Оскара Ромеро, убитого во время гражданской войны в Сальвадоре в 1980 году.