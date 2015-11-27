В Сальвадоре епископа лишили сана за педофилию
08:51, 27 ноября 2015Мир
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Римско-католическая церковь в Сальвадоре отрешила от сана епископа, обвинив его в сексуальном надругательстве над девочкой.
Сальвадорский епископ лишен сана за надругательстве над девочкой в 1980-х / REUTERS
Как передает BBC, церковь заявила, что ныне 77-летный Хесус Дельгадо занимался насилием в течение восьми лет в 1980-х годах.
При этом было заявлено, что священник раскаялся и хотел бы встретиться со своей жертвой, чтобы попросить прощения. Сейчас женщине 42 года, но на момент совершения надругательств ей было от 9 до 17.
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Епископ Дельгадо известен в Центральной Америке. Он был близким другом и биографом архиепископа Оскара Ромеро, убитого во время гражданской войны в Сальвадоре в 1980 году.
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