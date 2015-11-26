В России хотят разрешить не признавать решения международных судов

Поправки предлагают внести в закон о Конституционном суде, передает "Крым.Реалии".

Если их примут, этот суд по запросу президента или правительства России сможет самостоятельно определять, выполнять или нет предписания иностранных судов.

Единственным членом комитета Госдумы России по конституционному законодательству, который сегодня проголосовал против законопроекта, был депутат Дмитрий Гудков.

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Он считает, что в случае принятия закона российские власти будут действовать «по принципу «что хочу, то и делаю». По его словам, это угрожает России «еще большей изоляцией», ухудшением инвестиционного климата, а также «дальнейшим подрывом основ российского права».

«Мы довольно далеко ушли по этой дорожке, поэтому ни депутатов, ни чиновников не пугает возможность пойти и дальше», – отметил Гудков.

Напомним, в июле 2015 года Конституционный суд России признал необязательным исполнение решений ЕСПЧ, если они могут повлечь "нарушения основополагающих конституционных прав".