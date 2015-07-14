Конституционный суд разрешил России не выполнять решения Европейского суда

Как отметил на заседании судья КС РФ Сергей Маврин, если постановление ЕСПЧ, вынесенное по жалобе против России, противоречит Конституции, "такое постановление не сможет быть исполнено", сообщает ТАСС.

Россия, подчеркнул Маврин, может в отдельных случаях не исполнять международные обязательства, "если толкование нормы международного договора нарушает нормы Конституции".

В постановлении КС отметил, что в большинстве случаев коллизии между Конституцией РФ и Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, если конфликт возникнет и ЕСПЧ даст трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального исполнения решения ЕСПЧ.

Читайте такжеЕСПЧ признал нарушение права на жизнь и правовую защиту пострадавших в БесланеТакже КС постановил, что верховенство Конституции может быть обеспечено в рамках двух процедур.

Первая предусматривает проверку законов, в которых ЕСПЧ нашел изъяны. Запрос в КС должен направить суд, пересматривающий дело после решения ЕСПЧ.

Во втором случае запрос о толковании Конституции направляют президент или правительство РФ, когда органы власти сочтут неисполнимым конкретное постановление ЕСПЧ из-за нарушения Конституции. Если КС после этого сочтет решение ЕСПЧ противоречащим Основному закону, оно не подлежит исполнению.

КС также указал, что законодатель вправе создать специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции в таких случаях.

Депутаты Госдумы от всех фракций 11 июня официально обратились в КС с просьбой разъяснить, в какой части решения Европейского суда по правам человека могут быть применимы на территории РФ, если они касаются конституционных норм и решений КС РФ.

"Как полагают депутаты, подписавшие этот запрос, ряд решений ЕСПЧ имеют своей конечной целью размывание границ государственного суверенитета РФ, основанного на верховенстве Конституции России и приоритете юрисдикции КС России как единственного органа власти, уполномоченного на осуществление конституционного надзора", - пояснил первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Тарнавский.

Напомним, после нападения России на Украину аннексированные Крым и Севастополь были включены в перечень субъектов Российской Федерации в статье 65 российской Конституции.

Аннексию признали только Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан.