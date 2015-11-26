США отправили в Сирию дополнительный военный контингент – СМИ
15:49, 26 ноября 2015Мир
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Военные будут помогать сирийским курдам бороться с ИГИЛ.
REUTERS
Военнослужащие из США прибыли в Сирийский город Кобани. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местное издание Al Mayadeen.
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"США направили по меньшей мере 50 военнослужащих в город Кобани на севере Сирии", сказано в сообщении.
Отмечается, что военные будут поддерживать курдов в борьбе с "Исламским государством".
Отметим, в начале ноября сообщалось, что если США найдут в Сирии новые группировки, готовые воевать с боевиками "Исламского государства", то глава Пентагона Эштон Картер и президент Барак Обама готовы направить в эту страну дополнительный военный контингент.
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