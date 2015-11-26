Обама: власти делают все, чтобы обеспечить безопасность американцев в праздничный сезон

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Обамы, какой-либо конкретной информации о готовящихся в США терактах сейчас нет, однако после нападений в Париже уровень беспокойства в стране резко возрос.

"Можно понять людей, которые беспокоятся, что нечто подобное может произойти и здесь, - заявил Обама. - Но сейчас у нас нет никаких конкретных и достоверных данных о том, что в США может готовиться нападение, и это подтверждается последней информацией, которую я только что получил.

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"Мы принимаем все возможные меры, чтобы наша родина оставалась в безопасности", - сказал Барак Обама. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат преследовать боевиков группировки "Исламское государство", "где бы они ни скрывались".

Ранее УНИАН сообщал, что Государственный департамент США выпустил уведомление для своих граждан, путешествующих по всему миру, в котором их предупреждают о "возроших террористических угрозах". Предупреждение об угрозе будет в силе до 24 февраля 2016 года.