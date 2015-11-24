Госдеп предупредил путешествующих граждан США об опасности из-за террористической угрозы

По данным Госдепартамента, такие экстремистские группировки, как "Исламское государство", "Аль-Каида", "Боко Харам" и другие, продолжают "планировать нападения во многих регионах", передает Русская служба Би-Би-Си.

Предупреждение об угрозе будет в силе до 24 февраля 2016 года.

Гражданам США советуют сохранять бдительность в общественных местах и на транспорте, а также наблюдать за обстановкой вокруг и избегать мест большого скопления людей.

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"Власти считают, что вероятность террористических атак будет сохраняться по мере того, как члены "Исламского государства" возвращаются домой из Сирии и Ирака", - говорится в сообщении.

Последнее подобное уведомление Госдепартамент США выпускал в декабре 2014 года после нападений в австралийском Сиднее. Тогда американские власти предупреждали об опасности нападений, совершаемых "одиночками".

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Ранее УНИАН сообщал, что Госдеп США предупредил власти Италии о возможных атаках экстремистов на территории страны. Как говорится в сообщении, распространенном посольством в четверг, целью экстремистов могут стать места скопления людей, включая популярные достопримечательности. В списке потенциальных целей фигурируют Собор святого Петра, оперный зал "Ла Скала" и миланский собор