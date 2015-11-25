СМИ: Погибший в Сирии морской пехотинец служил в Севастополе

Это следует из его профиля в социальной сети «Одноклассники», передает РБК.

Согласно данным из социальных сетей, Позыничу было 29-лет. Он был родом из Новочеркасска Ростовской области. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. В Севастополе дислоцирована 812-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России.

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Во вторник начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской рассказал, что в целях эвакуации российских летчиков Су-24 с места приземления была проведена поисково-спасательная операция с использованием двух многоцелевых вертолетов Ми-8. Во время операции один из вертолетов получил повреждения в результате огня из стрелкового оружия и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. В результате инцидента один морской пехотинец-контрактник погиб, сообщил Рудской.