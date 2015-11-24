Обама о сбитом Су-24: Турция имеет право защищать свои территории и воздушное пространство
20:38, 24 ноября 2015Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты получают данные об инциденте со сбитым Су-24, а также отметил необходимость диалога между Турцией и Россией.
REUTERS
Об этом сообщает ABC.
«Мы по-прежнему получаем детали того, что произошло», - сказал он, комментируя инцидент.
По словам Обамы, Турция, как и любая страна, имеет право защищать свои территории и воздушное пространство.
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«Это очень важно сейчас - убедиться в осуществлении диалога между Россией и Турцией, а также избежать любой эскалации», - отметил он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что военные США слышали, как Турция предупреждала пилотов Су-24.
Pres. Obama says "we're still getting the details of what happened" after Turkey shot down Russian fighter jet. pic.twitter.com/ED6gtOZk7M
— ABC News (@ABC) November 24, 2015
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