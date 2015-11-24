Обама о сбитом Су-24: Турция имеет право защищать свои территории и воздушное пространство

Об этом сообщает ABC.

«Мы по-прежнему получаем детали того, что произошло», - сказал он, комментируя инцидент.

По словам Обамы, Турция, как и любая страна, имеет право защищать свои территории и воздушное пространство.

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«Это очень важно сейчас - убедиться в осуществлении диалога между Россией и Турцией, а также избежать любой эскалации», - отметил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что военные США слышали, как Турция предупреждала пилотов Су-24.