Военные США слышали, как Турция предупреждала пилотов Су-24 - Пентагон
18:45, 24 ноября 2015Мир
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Военные США слышали предупреждения Турции пилотам российских Су-24 перед тем, как один из самолетов был сбит.
REUTERS
Об этом заявил представитель Пентагона Стив Уоррен, сообщает телеканал SkyNews.
«Мы могли слышать все, что происходило, эти (переговоры - УНИАН) были на открытых каналах», - сказал Уоррен.
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Ранее представитель Пентагона Стив Уоррен заявил, что в инциденте со сбитым Су-24 участвовали два российских военных самолета и два военных самолета Турции.
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