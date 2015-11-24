В результате нападения на отель на Синае погибли 4 человека
18:06, 24 ноября 2015Мир
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Четыре человека, включая двух полицейских и судью, погибли и около 12 получили ранения на севере Синайского полуострова в результате нападения группы боевиков на местный отель.
REUTERS
Атаке подверглась гостиница Swiss Inn в приморском городе Эль-Ариш, передает Би-би-си. По сообщению египетских властей, заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, попытался приблизиться к зданию, но полиция и охрана открыли по машине огонь, после чего прогремел взрыв.
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Воспользовавшись суматохой, двое боевиков сумели проникнуть в отель. Один из них привел в действие пояс со взрывчаткой, а другой ворвался в один из гостиничных номеров и застрелил проживавшего там судью.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка, именующая себя Синайским отделением "Исламского государства".
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