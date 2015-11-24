В результате нападения на отель на Синае погибли 4 человека

Атаке подверглась гостиница Swiss Inn в приморском городе Эль-Ариш, передает Би-би-си. По сообщению египетских властей, заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, попытался приблизиться к зданию, но полиция и охрана открыли по машине огонь, после чего прогремел взрыв.

Читайте такжеПрезидент Египта пообещал улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах

Воспользовавшись суматохой, двое боевиков сумели проникнуть в отель. Один из них привел в действие пояс со взрывчаткой, а другой ворвался в один из гостиничных номеров и застрелил проживавшего там судью.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка, именующая себя Синайским отделением "Исламского государства".