Спецслужбы Британии: бомбу в российский самолет могли заложить перед вылетом

Такую версию озвучили британские спецслужбы. Как удалось выяснить Би-би-си, британские эксперты полагают, что взрывное устройство могло быть заложено в багажное отделение самолета.

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Версия о бомбе появилась у британских спецслужб после перехвата ряда сообщений, которыми обменивались исламисты на Синайском полуострове.

Точная причина катастрофы неизвестна. В Кремле ранее заявляли, что версии о причинах крушения лайнера может выдвигать только следствие.

Ранее Великобритания отменила все авиарейсы в Шарм-эш-Шейх и из него. Граждан страны должны вывезти из Египта сегодня, но без багажа, в самолет с собой разрешается брать только ручную кладь.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер указывает на то, что хотя британские власти пока не отказались окончательно от версии о технической неисправности на борту упавшего самолета, они склоняются к тому, что это маловероятно. Спецслужбы Британии подозревают, что некто, имевший доступ к загрузке багажа в самолет, положил в багажное отделение взрывное устройство непосредственно перед вылетом самолета из аэропорта Шарм-эш-Шейха, указывает Фрэнк Гарднер.

Напомним, самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове 31 октября. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.