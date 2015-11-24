Франция и Германия выделят 10 миллиардов евро для помощи беженцам

Об этом сегодня заявил министр финансов Франции Эмануэль Маркон в ходе визита в Берлин, передает Le Figaro.

Представитель Германии также предлагает другим странам ЕС присоединиться к этой инициативе, передает Громадське.

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По информации BBC, за 2015 год около 185 тысяч беженцев получили убежище в Евросоюзе. Больше всего приняла Германия – более 48 тысяч. Одновременно после парижских терактов лидер французских ультраправых Марин Ле Пен призвала прекратить принимать беженцев. К этой идее присоединился также председатель комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.