Франция и Германия выделят 10 миллиардов евро для помощи беженцам
17:24, 24 ноября 2015Мир
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Франция и Германия создадут специальный фонд размером 10 млрд евро. Он должен решить проблемы наплыва беженцев в Евросоюз.
REUTERS
Об этом сегодня заявил министр финансов Франции Эмануэль Маркон в ходе визита в Берлин, передает Le Figaro.
Представитель Германии также предлагает другим странам ЕС присоединиться к этой инициативе, передает Громадське.
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По информации BBC, за 2015 год около 185 тысяч беженцев получили убежище в Евросоюзе. Больше всего приняла Германия – более 48 тысяч. Одновременно после парижских терактов лидер французских ультраправых Марин Ле Пен призвала прекратить принимать беженцев. К этой идее присоединился также председатель комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
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