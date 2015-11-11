Беженцы в одном из центров в Чехии пожаловались на "притеснение свободы" и объявили голодовку

Более 40 беженцев, которые сейчас живут в чешском центре "Драгонице", объявили голодовку.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.cz.

Как отмечает издание, причиной такого решения являются условия содержания в центре, а также страх возможной депортации.

В частности, во вторник 28 беженцев отказались от ужина, в среду больше 40 не явились на завтрак.

Среди беженцев, которые голодают, в основном иракцы и сомалийцы. Им удалось передать свое обращение к журналистам через пастора, который с ними работает.

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"В большинстве наших случаев мы пережили содержание (в центрах для беженцев) в течение 90 дней, но дальнейшие притеснения нашей свободы уже невыносимы. Спасаясь от войны и насилия, мы оказываемся перед новой войной и лишением свободы. Каждый человек в нашей стране потерял члена семьи или близкого человека. А здесь с нами ведут себя так, будто мы были какие-то монстры", - отметили беженцев.

Как пишет чешское издание, в центре "Драгонице", рассчитанном на 240 человек, сейчас проживает более 100 беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии в конце октября прошел ряд акций, направленных против мигрантов и исламизации страны.