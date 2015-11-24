"Турция участвует в международной провокации": В Совете Федерации отреагировали на сбитый турками Су-24

15:06, 24 ноября 2015
Мир
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В России заявляют, что будут требовать исчерпывающих объяснений турецкой стороны в связи с этим "инцидентом".

REUTERS

Россия затребует от Анкары исчерпывающих объяснений в связи с сбитым российским Су-24 в Сирии, Турция участвует в "международной провокации", заявил РИА Новости во вторник первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия затребует исчерпывающих объяснений турецкой стороны в связи с этим инцидентом. Турция участвует в международной провокации, если верить словам наших военных об обстоятельствах инцидента, а я им верю", — сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.

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