Турецкие военные рассказали подробности уничтожения российского Су-24

В сообщении на сайте Вооруженных сил Турции говорится, что 24 ноября около 09:20 по местному времени в районе Яйладагы около границы с Сирией был замечен и позже сбит самолет, сообщает РБК.

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Самолет был сбит двумя истребителями F-16, выполнявшими патрулирование в 09:24 по местному времени, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, турецкие военные обнародовали заявление, согласно которому, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Напомним, на границе с Турцией сбит Су-24 российской авиагруппы.