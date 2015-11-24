Турецкие военные рассказали подробности уничтожения российского Су-24
12:05, 24 ноября 2015Мир
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Генштаб Турции подтвердил, что два истребителя F-16 турецких ВВС сбили на границе с Сирией военный самолет.
Су-24 / twitter.com/HaberturkTV
В сообщении на сайте Вооруженных сил Турции говорится, что 24 ноября около 09:20 по местному времени в районе Яйладагы около границы с Сирией был замечен и позже сбит самолет, сообщает РБК.
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Самолет был сбит двумя истребителями F-16, выполнявшими патрулирование в 09:24 по местному времени, сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, турецкие военные обнародовали заявление, согласно которому, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
Напомним, на границе с Турцией сбит Су-24 российской авиагруппы.
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