Во Франции обнаружили пояс шахида, аналогичный устройствам "парижских смертников" – СМИ

В городе Монруж, который находится к западу от Парижа, был найден пояс со взрывчаткой.

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Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на эфир телеканала France Info.

Отмечается, что пояс шахида найден в мусорном баке. В нем размещены два заряда: один на уровне живота, второй на спине. По информации канала, схожая форма устройства использовалась при серии терактов в Париже.

Полиция оцепила место обнаружения взрывчатки.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

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Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.