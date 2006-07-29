Украина может присоединиться к НАТО уже в ноябре

Украина может присоединиться к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО уже в ноябре на Рижском саммите организации, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Райнгард ШЕФЕРС в интервью газете "Зеркало недели", отвечая на вопрос о том, как изменились шансы Украины присоединиться к ПДЧ после формирования «антикризисной коалиции», участники которой занимают достаточно критическую позицию относительно членства Украины в НАТО.

Он отметил, что в Германии внимательно следили за дискуссией в Украине относительно членства в НАТО и не могли не заметить, что этот вопрос вызывает противоположные подходы у разных политических сил. «К сожалению, совершенно противоположные, поскольку здесь много демагогии и исторических предубеждений… Впрочем, и в тексте коалиционного соглашения оранжевого лагеря мы видели предложение о том, что, учитывая низкий процент поддержки среди населения, вопрос о вступлении в НАТО будет решаться на референдуме» - сказал Р.ШЕФЕРС.

При этом он добавил, что в Берлине всегда серьезно относятся к ситуации, когда существует низкий уровень поддержки членства страны в НАТО. «Мы говорили: вначале нужно провести разъяснительную работу, чтобы повысить уровень поддержки. Ведь нельзя говорить о членстве в альянсе страны, большинство населения которой против участия в этой системе коллективной безопасности. Для нас очень важно (и это мы всегда повторяли), что дверь в НАТО открыта. Но очевидно, что необходимо некоторое время, чтобы войти в эту дверь» - подчеркнул посол.

Что касается перспектив Украины получить приглашение работать над ПДЧ на Рижском саммите, то, как сообщил Р.ШЕФЕРС, здесь в альянсе существует единодушное мнение: для этого украинская сторона должна сформировать правительство, которое бы однозначно поддерживало присоединение к плану действий и отстаивало перспективу членства в НАТО. И, конечно же, требуется наличие письма в альянс от соответствующих структур. «В конце концов, все зависит от украинской стороны, от решительности украинского правительства» - подчеркнул Р.ШЕФЕРС.

Оценивая шансы Украины присоединиться к ПДЧ уже на рижском саммите НАТО, при условии выполнения всех вышеуказанных условий Р.ШЕФЕРС сказал: «В принципе, да, это возможно. Но для этого, как вы знаете, необходима еще и единогласная поддержка со стороны 26 стран-членов НАТО».