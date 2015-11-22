В Бельгии ищут террористов с бомбой
Полиция Бельгии ищет, по крайней мере, двух мужчин, один из которых перевозит бомбу вроде той, что приводились в действие террористами-смертниками во время нападений в Париже 13 ноября.
Об этом заявил министр внутренних дел Ян Ямбон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Soir.
Угроза является более широкой, чем один предполагаемый террорист Салах Абдеслам, признал глава МВД.
"Речь идет о нескольких подозреваемых. По этой причине мы создали такую концентрацию спецсредств в городе. Мы следим за развитием ситуации каждую минуту. Не имеет смысла пытаться скрыть это. Есть реальная угроза, но мы делаем все возможное, день и ночь, чтобы справиться с этой ситуацией", - сказал он.
Правительство Бельгии ввело в субботу в Брюсселе состояние максимальной готовности (уровень 4), закрыло метро, и попросило население избегать людных мест из-за угрозы скоординированных нападений.
Остальная часть страны находится в состоянии повышенной готовности третьего уровня.