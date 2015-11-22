В Брюсселе сохраняется наивысший уровень боевой готовности из-за угрозы терактов

Брюссель остается на самом высоком уровне тревоги, власти опасаются скопления людей из-за «серьезной и неминуемой угрозы» террористического нападения.

Как передает Радио Свобода, 21 ноября был объявлен четвертый уровень тревоги. Станции метро бельгийской столицы были закрыты на выходные, и события, такие как футбольные матчи, были отменены.

Дополнительные меры безопасности были введены в поездах, на вокзалах, аэропортах.

Премьер-министр Шарль Мишель сказал, что «есть достаточно точная информация о риске нападения, подобного тому, которое произошло в Париже», где 13 ноября в результате атак погибли 130 и ранены сотни людей.

Брюссель был в центре расследований, когда выяснилось, что подозреваемые в атаках в Париже проживали в Бельгии. Гражданин Бельгии, подозреваемый в причастности к нападениям в Париже, Салах Абдеслам все еще находится на свободе.