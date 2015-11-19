ЕС и США готовы продлить и расширить санкции против России - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне, передает Лента.ру.

Вопрос антироссийских санкций, как отмечает издание, будет рассматриваться на саммите ЕС в середине декабря. По информации WSJ, в настоящее время существует три возможных варианта: продление санкций еще на шесть месяцев, пролонгация сразу на один год или же, напротив, всего на четыре месяца, чтобы продемонстрировать одобрение уступкам Москвы по украинскому вопросу.

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В то же время, как утверждает Wall Street Journal, в Брюсселе сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до реализации минских соглашений. Высокопоставленный источник издания в ЕС заявил, что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения санкций против Москвы. При этом собеседники WSJ отметили, что Германия, Франция и Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской помощи в Сирии.

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Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают США, отмечает Wall Street Journal. Издание приводит, в частности, высказывание помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, которая 17 ноября заявила о том, что ограничения против Москвы должны быть продлены, и пообещала продолжить оказывать поддержку Киеву.