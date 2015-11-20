Количество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось до девяти

Об этом сообщает The Daily Mail.

В результате захвата отеля Radisson Blu в Мали, по последним данным, погибли, девять человек.

Как сообщал УНИАН, нападение на отель совершили 10 вооруженных человек. Во время захвата отеля в Мали в заложниках могли оказаться 170 человек.