Количество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось до девяти

12:33, 20 ноября 2015
Мир
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Количество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось.

Twitter

Об этом сообщает The Daily Mail.

В результате захвата отеля Radisson Blu в Мали, по последним данным, погибли, девять человек.

Как сообщал УНИАН, нападение на отель совершили 10 вооруженных человек. Во время захвата отеля в Мали в заложниках могли оказаться 170 человек.

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