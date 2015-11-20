Количество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось до девяти
12:33, 20 ноября 2015Мир
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Количество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось.
оличество жертв нападения джихадистов на отель в Мали увеличилось / Twitter
Об этом сообщает The Daily Mail.
В результате захвата отеля Radisson Blu в Мали, по последним данным, погибли, девять человек.
Как сообщал УНИАН, нападение на отель совершили 10 вооруженных человек. Во время захвата отеля в Мали в заложниках могли оказаться 170 человек.
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