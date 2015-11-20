В Кувейте арестовали членов группы поддержки "Исламского государства"
03:52, 20 ноября 2015Мир
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Власти Кувейта сообщила в четверг об аресте членов экстремистской группы, которая переправляла средства и вооружение, включая ракеты и системы противовоздушной обороны, экстремистской группировке «Исламское государство».
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявило Министерство внутренних дел страны, среди членов группы – граждане Ливана, Сирии, Австралии, Египта и Кувейта.
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Кувейт уже стал объектом нападения исламистов, когда в конце июня был осуществлен взрыв в мечети в городе Кувейте, в результате чего погибли 27 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с «Исламским государством»; несколько ее членов попали под суд за это нападение.
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