В Кувейте арестовали членов группы поддержки "Исламского государства"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявило Министерство внутренних дел страны, среди членов группы – граждане Ливана, Сирии, Австралии, Египта и Кувейта.

Читайте такжеЧисло жертв теракта в Тунисе возросло до 37

Кувейт уже стал объектом нападения исламистов, когда в конце июня был осуществлен взрыв в мечети в городе Кувейте, в результате чего погибли 27 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с «Исламским государством»; несколько ее членов попали под суд за это нападение.