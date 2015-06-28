В Кувейте арестован один из участников нападения на мечеть

Взрыв произошел в пятницу в одной из шиитских мечетей Эль-Кувейта во время пятничной молитвы, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Кувейте при взрыве в мечети погибли 23 человека (фото, видео)Ответственность за взрыв взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".