В Кувейте арестован один из участников нападения на мечеть
08:01, 28 июня 2015Мир
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Власти Кувейта сообщили об аресте водителя автомобиля, на котором к месту взрыва в мечети, унесшего жизни 27 человек, был доставлен смертник.
REUTERS
Взрыв произошел в пятницу в одной из шиитских мечетей Эль-Кувейта во время пятничной молитвы, передает Би-би-си.
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