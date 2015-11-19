Власти Нью-Йорка отреагировали на угрозы ИГИЛ "ударить по самому центру США"

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении градоначальника в отмечается, что устрашение - важнейший инструмент терроризма, но Нью-Йорк обладает мощнейшими силами полиции и жители могут спокойно заниматься своими делами, ничего не опасаясь.

Де Блазио отметил, что никакой «конкретной и реальной угрозы» Нью-Йорку не существует. С ним согласился и полицейский комиссар Уильям Бреттон.

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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео с угрозами и террористом-смертником на Таймс-сквер. Отмечается, что сцена с Манхэттеном появлялась на видео боевиков еще в апреле.

Представители ФБР сообщили, что информация об угрозах террористов в СМИ тщательно расследуется.