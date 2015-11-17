Путин и Олланд договорились координировать действия военных и спецслужб в Сирии – Кремль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"В связи с варварским террористическим актом, следствием которого стало крушение российского авиалайнера в Египте, и трагическими событиями во Франции лидеры уделили особое внимание наращиванию двустороннего и многостороннего сотрудничества по противодействию международному терроризму. Условлено, в частности, обеспечить более тесные контакты и координацию действий между военными ведомствами и спецслужбами двух стран в ходе операций против террористических структур, осуществляемых Россией и Францией в Сирии", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что "имеется в виду продолжить личный диалог по вопросам борьбы с терроризмом и по другим актуальным темам на встрече в Москве 26 ноября".