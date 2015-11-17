Установлена личность еще одного напавшего на Bataclan террориста, им оказался гражданин Франции

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.

Согласно сообщению, личность террориста установили по фотографии сотрудники главного управления внутренней безопасности. Отмечается, что террорист, имя которого не раскрывается, состоял на учете в связи с причастностью к радикальным кругам.

Читайте такжеВласти Франции рассказали о трех предполагаемых смертниках

Французские СМИ также указывают, что все террористы из группы, совершившей нападение на театр, предположительно посещали Сирию. Ранее были установлены личности террористов Исмаила Омара Мостефы и Сами Амимура.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск восьмого террориста, участвовавшего в серии нападений в Париже, Салаха Абдеслама.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.