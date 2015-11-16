Путин "уколол" французов: их требование об уходе Асада не уберегло Париж от террористов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не застрахован от террористических атак.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам саммита G20 в турецкой Анталье.
«К сожалению, от террористических атак никто не застрахован. Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали жесткую позицию в отношении президента Асада лично. И мы слышали все время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должен быть решен вопрос об уходе Асада. Ну и что, это уберегло Париж от террористической атаки? Нет», - отметил Путин.
Читайте такжеПутин заявил, что финансирование ИГИЛ ведется из 40 стран мира
Он считает, что не нужно выдвигать вперед вопросы, которые, по сути, второстепенны.
«Первое, что мы должны сделать - необходимо объединить усилия по борьбе с терроризмом, и на этой базе договариваться о политических преобразованиях», - отметил Путин.