Путин "уколол" французов: их требование об уходе Асада не уберегло Париж от террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам саммита G20 в турецкой Анталье.

«К сожалению, от террористических атак никто не застрахован. Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали жесткую позицию в отношении президента Асада лично. И мы слышали все время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должен быть решен вопрос об уходе Асада. Ну и что, это уберегло Париж от террористической атаки? Нет», - отметил Путин.

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Он считает, что не нужно выдвигать вперед вопросы, которые, по сути, второстепенны.

«Первое, что мы должны сделать - необходимо объединить усилия по борьбе с терроризмом, и на этой базе договариваться о политических преобразованиях», - отметил Путин.