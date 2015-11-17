В прошлом году количество жертв террористов увеличилось на 80%, превысив 32 тысячи человек (инфографика)

Действия различных террористических группировок в 2014 году привели к гибели 32,6 тысячи человек по всему миру, говорится в ежегодном докладе лондонского «Института экономики и мира», передает Дождь.

По данным организации в 2014 году от рук террористов погибли 32 658 человек, что на 80% больше, чем годом ранее (18 111 человек). Наиболее кровопролитными стали теракты «Исламского государства» в Ираке: в июне боевики убили 670 человек при штурме тюрьмы в Бадуше, а в августе — 500 человек при нападении на курдов в Сиджаре. Третье место занимает теракт нигерийской группировки «Боко Харам» в Гамбору, а пятое — катастрофа самолета Malaysia Airlines на востоке Украины (Институт сообщает, что боевики «ДНР» взяли на себя ответственность за стрельбу по самолету).

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Основное число погибших пришлось всего на пять стран: Ирак, Сирию, Нигерию, Афганистан и Пакистан. Далее в «рейтинге» расположились Индия, Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. Украина расположилась на 12-м месте, а Россия — на 23-м. В группу стран, никак не затронутых терроризмом в 2014 году, попали более 50 стран, в том числе Дания, Словения, Эстония, Замбия, Молдавия, Катар и Кувейт.

При этом авторы исследования отмечают, что несмотря на высокую концентрацию террористической активности в отдельных странах, в целом число нападений по всему миру в 2014 году увеличилось: если в 2013 году теракты происходили в 88 странах, то в прошлом году — уже в 93. Вдвое увеличилось число стран, где террористы убили более 500 человек: пять стран в 2013 году и 11 — в 2014.