Губернаторы 24 штатов США отказались принимать сирийских беженцев

Губернаторы не менее 24 штатов США отказались принимать сирийских беженцев. Губернаторы всех штатов, кроме одного, являются представителями Республиканской партии, сообщает ZN.ua со ссылкой на канал CNN.

Данное событие произошло после того как поступила информация о том, что как минимум один из исполнителей терактов в Париже прибыл в Европу вместе с потоком сирийских беженцев.

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Профессор права Американского университета Стивен Владек сказал, что формально губернаторы не могут отказать в приеме беженцев, поскольку данный вопрос находится в компетенции федерального правительства.

Однако без содействия властей штатов федеральному правительству будет трудно воплотить в жизнь программу по размещению беженцев. С 2011 года в США прибыли только 1500 мигрантов из Сирии, но президент Соединенных Штатов Барак Обама анонсировал на 2016 год программу по размещению 10000 сирийских беженцев.