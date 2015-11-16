Путин заявил, что финансирование ИГИЛ ведется из 40 стран мира

"Мы с коллегами этот вопрос обсуждали. Надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу, которая чрезвычайно важна для борьбы с террором", - заявил он на брифинге по итогам саммита G20, сообщает ТАСС.

Путин, в частности, отметил, что необходимо предотвращать незаконную продажу и получение террористами доходов от нефти и нефтепродуктов.

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"Я также продемонстрировал нашим коллегам изображения из космоса и с самолетов, на которых ясно видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны автомашин-заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тыс. м они уходят за горизонт. Выглядит это как нефтепроводные системы", - рассказал Путин.

По данным Путина, финансирование ИГИЛ ведется из 40 стран.