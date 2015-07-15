Нидерланды могут отменить соцобеспечение и льготы для исламистов

"Всем, кто покидает страну для поддержки "Исламского государства", или выходит замуж за боевиков-джихадистов, будет заморожено государственное финансирование", - говорится в заявлении правительства Нидерландов, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Голландские эксперты отмечают, что такие действия правительства страны являются скорее символическими вроде частичного запрета на ношение паранджи, внедренного в мае.

Согласно данным Европола в январе этого года 5 тыс. европейцев стали участниками боевых действий в Сирии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса, среди них - лишь 190 голландцев.

Как известно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вызвал волну споров в марте, когда заявил, что предпочел бы, чтобы голландские граждане, которые направились в Ирак или Сирию "погибли в бою, чем вернулись в Нидерланды".