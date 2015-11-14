На переговорах в Вене договорились о проведении выборов в Сирии через полтора года

Об этом по итогам встречи заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, при этом переходное правительство должно быть сформировано в течение полугода, а в это время будет готовиться новая конституция страны. «Ни у кого нет иллюзий, что это будет очень сложно осуществить», — сказал он.

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Отмечается, что участники встречи пришли к пониманию необходимости перемирия в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Переговоры в венском отеле «Империал» продолжались более пяти часов. Стороны, в частности, согласовали перечень террористических организаций, действующих на территории Сирии.

Участие во встрече принимали министры иностранных дел почти 20 государств, а также представители Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Евросоюза.