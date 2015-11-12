МИД РФ считает, что вопрос о судьбе Асада следует оставить "за скобками" встречи в Вене

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Газета.Ru.

По ее словам, оставить за скобками вопрос, по которому у ряда стран диаметрально противоположные позиции является "мудрым шагом".

Захарова отметила, что на встрече необходимо сконцентрироваться на блоках, которые должны стать основой сирийского урегулирования.

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"С нашей точки зрения, это касается согласования, кто является террористами и список оппозиции для переговоров с Дамаском по политическому транзиту", - сказала она.

Ранее главнокомандующий силами Организации североатлантического договора (НАТО) в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой в Средиземном море.