The New York Times: США усиливают атаки на подконтрольные ИГИЛ нефтяные месторождения в Сирии

Об этом пишут Майкл Гордон и Эрик Шмитт в своей статье «США усиливают атаки на подконтрольные ИГИЛ нефтяные месторождения в Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В течение многих месяцев, Соединенные Штаты были раздосадованы, потому что «Исламскому государству» удавалось сохранять производство и экспорт нефти – что министр обороны Эштон Б. Картер недавно назвал «важным компонентом финансовой инфраструктуры» группы – который приносит около $ 40 млн в месяц , или, по оценкам Министерства финансов США, почти $ 500 млн в год.

Воздушная кампания под американским руководством осуществляет периодические авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам и другим производственным объектам в Восточной Сирии, которые находятся под контролем террористической группы, но инженерам ИГ удается быстро устранять ущерб, и поддерживать поток нефти, сказали американские чиновники. Администрация Обамы воздержалась от атак на автоцистерны «Исламского государства» - его основную сеть сбыта – опасаясь жертв среди гражданского населения.

Цель операции – в течение ближайших нескольких недель нанести существенный ущерб восьми крупным нефтяным месторождениям

Но теперь администрация решила усилить атаки и сосредоточиться на причинении ущерба, для устранения которого потребуется гораздо больше времени и специально заказанные детали, сказали американские чиновники.

Первые свидетельства новой стратегии появились 21 октября, когда бомбардировщики В-1 и другие союзные военные самолеты ударили по 26 объектам на нефтяном месторождении «аль-Омар», одном из двух крупнейших объектов нефтедобычи в Сирии. Согласно оценкам американских военных аналитиков, месторождение аль-Омар приносит ИГ от $ 1,7 млн ​​до $ 5,1 млн в месяц. Ранее на этой неделе французские военные самолеты нанесли удар по другому нефтяному месторождению неподалеку.

Цель операции – в течение ближайших нескольких недель нанести существенный ущерб восьми крупным нефтяным месторождениям, двум третям нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, которые контролирует «Исламское государство», также известное как ИГИЛ.

«Мы намерены закрыть все это», сказал в электронной почте полковник Стивен Уоррен, военный представитель в Багдаде, в четверг.

В более широком смысле, усиление авиаударов по одному из основных источников финансирования военизированной группировки является частью усилий администрации Обамы по ускорению темпов кампании против «Исламского государства». Кампания против ИГ также включает в себя помощь курдским боевикам в возврате иракского пограничного города Синджар, отправку около 50 подразделений специального назначения для оказания помощи оппозиции в восточной Сирии, а также воздушную кампанию.

Генерал-лейтенант Чарльз Браун-младший, глава этой кампании со штаб-квартирой на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, заявил в интервью на прошлой неделе, что союзные военные самолеты активизируют атаки на ряд таких целей, как нефтепроизводственные объекты, заводы по производству бомб и другие так называемые критические узлы, которые поддерживают военные усилия «Исламского государства».

Обновленный план атак на нефтепроизводственные объекты появился после нескольких недель интенсивного изучения восьми основных месторождений – Омар, Танак, Эль Исбах, Сиджан, Джафра, Азрак, Багхут и Абу Хардан – для того, чтобы выяснить, как нанести большой финансовый ущерб ИГ, сказали американские чиновники.

Вместо того, чтобы навредить нефтепроизводству группы на несколько дней, новая цель заключается в том, чтобы вывести из строя конкретные установки на срок от шести месяцев до одного года, говорится в сообщении. Это подразумевает нацеливание на сепараторы мазута и элементы насосных станций на подконтрольных «Исламскому государству» участках в Дейр эль-Зур, городе на реке Евфрат возле восточной границы с Ираком.

В то же время, Соединенные Штаты переместили некоторые из своих самолетов для наблюдения и разведки с баз в Персидском заливе на воздушную базу в Инджирлик в Турции, так полет в Сирию занимает гораздо меньше времени, и самолеты могут дольше задерживаться над своими целями.

Новая операция называется Tidal Wave II, в честь операции Tidal Wave («Приливная волна»), кампании во время Второй мировой войны, призванной ударить по нефтяной промышленности Румынии и, таким образом, навредить нацистской Германии. Такое название придумал генерал-лейтенант Шон МакФарданд, который в сентябре стал командиром операций международной коалиции в Ираке и Сирии.

Большая часть первоначального нацеливания была осуществлена в Южной Каролине на базе ВВС Шоу, которая стала символом того, что армия может проводить глобальные операции издалека.

Одна из главных целей аналитиков и планировщиков на авиабазе заключалась в том, чтобы ударить по возможностям противника производить и продавать нефть.

Например, в первые три месяца воздушной кампании союзные военные самолеты повредили или уничтожили более двух десятков мобильных нефтеперерабатывающих заводов и почти в два раза больше пунктов сбора, где водители сливают нефть для отправки на нефтеперерабатывающие заводы.

Теперь, выбор целей будет проходить с еще большей точностью. «Ранее мы владели искусством определения комплекса целей и глубокого изучения противника, теперь, в некоторых случаях, это искусство утрачено», сказал генерал Браун. «Какие цели мы упустили? По каким еще объектам можем ударить? Как нам свести воедино всю разведку?»

Во время миссии 21 октября, американские самолеты нанесли удары по подконтрольным «Исламскому государству» нефтеперерабатывающим заводам, командным и контрольным центрам и транспортной инфраструктуре на нефтяном месторождении аль-Омар, на котором производилось около 30 000 баррелей в день, когда оно функционировало в полную силу. Совсем недавно на месторождении добывали примерно треть тех объемов, или даже меньше, отмечают аналитики.

«Это были очень конкретные цели, которые приведут к долгосрочному ограничению возможностей противника по продаже, добыче и транспортировке нефти», сообщил журналистам в Багдаде после удара майор Майкл Филановски, офицер военных операций.

Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, сказал во вторник, что военные самолеты его страны атаковали другие объекты, связанные с нефтедобычей, в том же регионе.

С тех пор как в сентябре президент Франсуа Олланд принял решение, присоединиться к кампании против «Исламского государства», это была четвертая волна авиаударов Франции в Сирии, и вторая за последние несколько дней.

Американские командиры предупредили, что необходимо некоторое время, чтобы оценить влияние нового выбора целей с учетом финансовых резервов террористической группы.

Непосредственный эффект от бомбардировок танков или солдат можно оценить сразу, но «в этом случае потребуется больше времени, чтобы ощутить эффект от [поражения] нефтяных месторождений», сказал генерал Браун.