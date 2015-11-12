В МИД РФ назвали главного "виновника" милитаризации России

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Газета.Ru".

«То, что предпринимает Россия в сфере укрепления своей обороноспособности, во многом обусловлено действиями США, включая совершенствование американского ядерного потенциала, развертывание глобальной системы ПРО с целью условно стратегического паритета и продвижения инфраструктуры НАТО к российским границам», - сказала она.

Захарова также добавила, что заявления министра обороны США Картера, который обвинил Россию в «бряцании оружием и подрыве мировой стабильности», далеки от реальности.

Читайте такжеРФ наверстывает упущенное в гонке вооружений - Путин

Как сообщал УНИАН, CША по состоянию на 1 сентября 2015 года располагали 762 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), баллистическими ракетами на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелыми бомбардировщиками (ТБ).

Количество таких же вооружений в России составляло 526. Такие данные приводит госдепартамент США по результатам обмена данными между Вашингтоном и Москвой о численности стратегических наступательных вооружений.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад хочет получить "решающее военное превосходство" над Россией.