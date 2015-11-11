Сирийская оппозиция отвергла план Москвы по урегулированию конфликта - Reuters

Источники Reuters в оппозиции Сирии заявили о неприятии предложенных Москвой планов по урегулированию кризиса в стране.

Россия предлагает оппозиции и администрации Башара Асада согласиться на общую конституционную реформу, которая будет проведена за полтора года.

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В оппозиции считают неприемлемым возможное участие Асада в президентских выборах. Отмечается, что возможность или невозможность выдвижения Асада не оговорена в предложенном Россией документе.

«Сирийский народ никогда не принимал диктатуру Асада, и он не примет ее в переформатированном виде», - прокомментировал инициативу Москвы представитель Национальной коалиции оппозиционных революционных сил Монзер Акбик.

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По мнению Акбика, Москва продолжает свою непродуктивную линию, обозначенную на переговорах в Женеве в 2014 году.

Член политсовета коалиции Хади аль-Бахра подчеркнул, что выборы при нынешней системе невозможны, так как граждане боятся преследований спецслужб Асада в случае каких-либо выступлений против действующего президента.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что в своей кампании в Сирии Россия "сошла с курса". Действия Кремля ведут к затягиванию гражданской войны в этой стране.