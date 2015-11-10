В Таиланде умер самый высокий человек в мире

Как сообщили местные СМИ, Порнчай страдал от многочисленных заболеваний, связанных с гормональным расстройством, и умер в больнице, куда был доставлен незадолго до этого. Несколько последних лет таиландский великан был прикован к кровати, пишет ТАСС.

После дорожной аварии молодой мужчина вынужден был какое-то время пролежать в постели, из которой подняться уже не смог. За последний год он похудел на 72 кг и подрос еще на 12 см, но ослабшие мышцы все равно не могли выдержать нагрузки в 153 кг. Именно столько весил Порнчай Саосри.

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Как рассказала мать гулливера из провинции Сурин, ее сын был самым обычным ребенком вплоть до шестого класса. Однако потом начал стремительно расти, приводя в ужас всех родственников и знакомых. Как считают врачи, у молодого человека наблюдалось сильнейшее гормональное расстройство, из-за которого он, собственно, и не прекращал расти. Даже когда Порнчай вставал на колени, его родители с трудом могли дотянуться до плеча своему чаду.

Семья Саосри живет крайне бедно, занимаясь сельским хозяйством. Все их богатство - один гектар рисового поля и четыре быка. После того как около месяца назад о Порнчае Саосри написали все газеты королевства, сердобольные жители Таиланда начали высылать семье великана деньги. За месяц скопилось более 100 тыс. бат пожертвований (около $2,8 тыс.). Теперь эти средства пойдут не на лечение Порнчая, а на его проводы в мир иной.

Власти провинции Сурин неоднократно намеревались обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы подтвердить для Порнчая статус самого высокого человека на планете, но так и не успели. Издание между тем называет самым высоким человеком планеты Султана Кесена из Турции. Его рост - 251 см.