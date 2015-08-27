Книга Гиннесса рассказала о главных мировых рекордах за 60 лет

Главным рекордом первого года своего существования редакция назвала феноменальный успех Элвиса Пресли, песни которого максимальное количество раз оказались на вершине хит-парадов в 1955 году, сообщает Lenta.ru.

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В 1960-х редакция отметила несколько достижений, связанных с космосом. В 1961 году самым значимым был назван полет Юрия Гагарина в космос, в 1965 году - первый выход в открытый космос, который совершил Алексей Леонов, а в 1969 году на страницы издания попал астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на Луну.

1971 год запомнился редакции первым отправленным e-mail сообщением, 1973 год - первым звонком с мобильного телефона, а 1978 год - самыми тучными близнецами.

В 1980-х на страницы издания попали самый продаваемый музыкальный альбом в мире - Thriller Майкла Джексона, самый активный вулкан мира Килауэа и «Тетрис», ставший самой успешной видеоигрой-головоломкой.

В 1990-х годах Книга рекордов Гиннесса назвала главными событиями создание первого интернет-браузера, строительство самого высокого карточного домика, первый полнометражный компьютерный мультфильм («История игрушек») и лимузин, длина которого составила 30,5 м.

В 2000-х годах самыми значимыми были признаны крупнейшая коллекция садовых гномов, самая большая в мире черепаха, самый продолжительный беспосадочный полет и лучший результат в беге на дистанцию 100 м, которые в 2009 году Усейн Болт преодолел за 9,58 секунды.

Последнее десятилетие запомнилась авторам издания прыжком Феликса Баумгартнера с парашютом с 39-километровой высоты, самой продаваемой видеоигрой (GTA V) и твитом, получившим наибольшее количество ретвитов, в котором телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала коллективное селфи с церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году.