Российские медиа обнародовали первое видео с места катастрофы лайнера А321 в Египте

На видео видны обломки лайнера, разбросанные личные вещи пассажиров.

Читайте такжеReuters опубликовал фото с места катастрофы российского лайнера А321

В ролике также запечатлены автомобили "скорой помощи", египетские силовики и спасатели.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 224 человека, среди котрых 4 украинца.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.