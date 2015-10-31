Российские медиа обнародовали первое видео с места катастрофы лайнера А321 в Египте
21:38, 31 октября 2015Общество
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Российский телеканал вечером в субботу, 31 октября, опубликовал первые кадры с места крушения самолета Airbus A321 компании "Когалымавиа".
REUTERS
На видео видны обломки лайнера, разбросанные личные вещи пассажиров.
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В ролике также запечатлены автомобили "скорой помощи", египетские силовики и спасатели.
Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 224 человека, среди котрых 4 украинца.
Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.
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