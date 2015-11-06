СМИ: параметрический самописец российского самолета не раскрыл причину его крушения

Как пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные близких к расследованию источников, фиксация режимов работы всех систем самолета регистратором прекратилась мгновенно после отрыва хвостовой части, в которой находился прибор. Катастрофическая ситуация на борту развивалась так быстро, что пилоты, управлявшие самолетом, скорее всего, также не успели среагировать на нее. Поэтому бесполезными могут оказаться и записи речевого самописца, который к тому же был сильно поврежден.

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По данным источников издания, самописец показал, что на протяжении всего полета, а он продолжался чуть более 20 минут, все системы А321 работали исправно. Самолет, управляемый автопилотом, после взлета почти набрал необходимую высоту, чтобы встать на заданный эшелон. "Однако затем произошло некое событие, после которого фиксация всех без исключения параметров работы систем самолета одномоментно прервалась", - говорится в материале.

Также издание отмечает, что если самолет действительно развалился за считаные секунды, на развитие чрезвычайной ситуации мог не успеть среагировать и его экипаж. Уже установлено, что перед катастрофой пилоты не связывались с наземными службами, поскольку на борту не возникало никаких проблем. А когда они появились, летчики, очевидно, были заняты тем, что пытались удержать в воздухе падающий самолет. "Кстати, для того чтобы обозначить причину происшествия, пилотам было необязательно выходить на голосовую радиосвязь с землей. Достаточно было нажатием кнопок передать закодированные общепринятые сигналы бедствия: 7500 - теракт или захват, 7600 - потеря связи или 7700 - иная аварийная ситуация. Однако у них не хватило времени даже на это", - отмечает издание.