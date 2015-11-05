СМИ: США располагают "значительными данными" о бомбе в российском самолете
У американских чиновников есть "значительные данные", указывающие на то, что причиной крушения российского самолета авиакомпании "Когалымавиа" на Синайском полуострове стал взрыв бомбы.
По словам чиновников, американские следователи разрабатывают версию об агентах или сочувствующих "Исламскому государству", как вероятных организаторах взрыва, передает "Голос Америки".
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Пресс-служба ИГИЛ на Синае вчера выпустила аудиосообщение, в котором группировка вновь взяла на себя ответственность за крушение самолета. Но ни в этом сообщении, ни в заявлении, выпущенном сразу после происшедшего, не указывалось, как это было сделано.
Американский чиновник в беседе с телеканалом NBC News предположил, что если эта теория подтвердится, ответная реакция России будет "массивной и носить военный характер".
Представители правительства США подчеркивают, что хотя версия о бомбе на борту самолета "вероятна", пока еще слишком рано говорить об этом с определенностью.
Телекомпания АВС News приводит слова ознакомленного с ситуацией американского чиновника, утверждающего, что предварительный вывод о том, что отделение "Исламского государства" на Синайском полуострове организовало закладку взрывного устройства на самолете, частично основан на перехваченных сообщениях.
Этот и другие чиновники говорят, что ЦРУ или другие разведывательные агентства пока не сделали официальных заключений, добавляя, что вещественные доказательства с места катастрофы, включая "черные ящики" самолета, еще изучаются.
Источник АВС News добавил, что аналитики разведслужб не верят, что операция была проведена по указанию лидеров "Исламского государства" в сирийской Ракке. Если это действительно была бомба, полагают они, то она была заложена и приведена в действие отделением группировки на Синае, которое действует автономно.
NBC News ссылается на чиновника, утверждающего, что следователи изучают возможность, что взрывное устройство было пронесено в самолет кем-то из сотрудников наземных служб, багажного отделения или другого персонала аэропорта Шарм-эш-Шейха.
По словам официальных лиц, пассажиры или члены экипажа оказались практически вне подозрений, после того как проверки не выявили связей кого-либо из них с террористической группировкой.
Три высших руководителя аэропорта, включая главу службы безопасности, вчера были уволены, после того, как следствие выявило многочисленные послабления в осуществлении процедур безопасности, сообщили чиновники NBC News.