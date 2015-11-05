СМИ: США располагают "значительными данными" о бомбе в российском самолете

По словам чиновников, американские следователи разрабатывают версию об агентах или сочувствующих "Исламскому государству", как вероятных организаторах взрыва, передает "Голос Америки".

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Пресс-служба ИГИЛ на Синае вчера выпустила аудиосообщение, в котором группировка вновь взяла на себя ответственность за крушение самолета. Но ни в этом сообщении, ни в заявлении, выпущенном сразу после происшедшего, не указывалось, как это было сделано.

Американский чиновник в беседе с телеканалом NBC News предположил, что если эта теория подтвердится, ответная реакция России будет "массивной и носить военный характер".

Представители правительства США подчеркивают, что хотя версия о бомбе на борту самолета "вероятна", пока еще слишком рано говорить об этом с определенностью.

Телекомпания АВС News приводит слова ознакомленного с ситуацией американского чиновника, утверждающего, что предварительный вывод о том, что отделение "Исламского государства" на Синайском полуострове организовало закладку взрывного устройства на самолете, частично основан на перехваченных сообщениях.

Этот и другие чиновники говорят, что ЦРУ или другие разведывательные агентства пока не сделали официальных заключений, добавляя, что вещественные доказательства с места катастрофы, включая "черные ящики" самолета, еще изучаются.

Источник АВС News добавил, что аналитики разведслужб не верят, что операция была проведена по указанию лидеров "Исламского государства" в сирийской Ракке. Если это действительно была бомба, полагают они, то она была заложена и приведена в действие отделением группировки на Синае, которое действует автономно.

NBC News ссылается на чиновника, утверждающего, что следователи изучают возможность, что взрывное устройство было пронесено в самолет кем-то из сотрудников наземных служб, багажного отделения или другого персонала аэропорта Шарм-эш-Шейха.

По словам официальных лиц, пассажиры или члены экипажа оказались практически вне подозрений, после того как проверки не выявили связей кого-либо из них с террористической группировкой.

Три высших руководителя аэропорта, включая главу службы безопасности, вчера были уволены, после того, как следствие выявило многочисленные послабления в осуществлении процедур безопасности, сообщили чиновники NBC News.