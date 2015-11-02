В "Когалымавиа" отчитались о проверках разбившегося в Египте A321

Документы размещены на сайте холдинговой компании Metrojet, в которую входит «Когалымавиа», передает ТАСС.

Как следует из документов, очередная комплексная форма обслуживания (C-check) разбившегося в Египте самолета A321 должна была пройти 18 марта 2016 года. Предыдущая комплексная форма обслуживания самолета была проведена 18 марта 2014 года.

C-check выполняется каждые 15−20 месяцев или через 4 тыс. часов налета. Для выполнения этой проверки требуется вывести самолет из эксплуатации приблизительно на 2 недели. Самолет практически полностью разбирают, устраняют дефекты и коррозию, проверяют работу всех устройств.

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Между тем в предоставленных Metrojet документах не указывается, когда была проведена или планировалась к проведению самая глубокая форма обслуживания - D-check. D-check проводится с интервалом от 5 до 12 лет. После такого обслуживания авиалайнер с технической точки зрения ничем не уступает новому.

Ранее бывший сотрудник «Метроджет», который хорошо знает именно этот конкретный самолет, рассказал, что борт был битым и имел множество технических отказов.

"Этот конкретный борт был, что называется, битым. То есть, его на земле некоторое время назад ударили машиной или телескопическим трапом (проще говоря «рукавом»). Конечно, после этого его чинили, и были проверки на исправность. Но судя по данным его перемещений в пространстве, в последние минуты перед катастрофой, которые я просмотрел, пилоты буквально «боролись с самолетом» - слишком резкие хаотичные движения. Могли быть неисправны или повреждены внешние элементы управления. Этот конкретный борт вообще был очень проблемный. У него было множество технических отказов раньше", - отметил он.