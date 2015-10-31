На месте крушения российского самолета на Синае найдены "черные ящики" - СМИ

Об заявил источник в службах безопасности Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Как сообщал УНИАН, на Синае, где разбился российский пассажирский самолет А321, уже обнаружили тела 100 пассажиров.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.