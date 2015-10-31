Спасатели установили возможное место крушения самолета РФ, на борту которого находились 217 пассажиров
11:43, 31 октября 2015Мир
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На данный момент спасателям уже удалось установить предполагаемое место крушения самолета РФ на Синае.
Установлено возможное место крушения самолета / Flickr/ kingair42
Об этом сообщили в министерстве гражданской авиации Египта, передает Reuters.
Отмечается, что с помощью военных самолетов удалось обнаружить обломки российского судна в гористой местности.
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На данный момент на место аварии уже отправили 45 автомобилей скорой помощи, передает источник в правительстве Египта.
Ранее источник в службе безопасности Египта заявил, что не было никаких признаков того, что российский самолет, который разбился на полуострове Синай в субботу, был сбит.
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