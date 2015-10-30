Die Welt: Почему Китай на самом деле прекращает свою политику однодетных семей

Об этом сообщает Джонни Эрлинг в своей статье «Почему Китай на самом деле прекращает свою политику однодетных семей», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Главные новости спрятались в массивном абзаце: «Мы должны придерживаться сбалансированного развития населения на основе государственной политики планового ограничения рождаемости. Мы должны осуществлять политику, согласно которой каждая пара в Китае сможет иметь двух детей. Чтобы предотвратить старение общества». Короче говоря, Пекин завершил свою политику однодетных семей.

Четыре дня китайцы ждали результатов 13-го пятилетнего плана (2016-2020 годы), который Коммунистическая партия обсуждала на своем пятом пленуме ЦК за закрытыми дверями. Когда в четверг, наконец, было опубликовано многостраничное коммюнике, там были, прежде всего, общие социалистически приукрашенные принципы развития и мало решительности для проведения реформ.

И пункт о конце политики однодетных семей: за рубежом, сообщение распространилось удивительно быстро в новостных лентах, в Китае оно побило все онлайн рекорды. Веб-сайт «Ifeng» задал вопрос: «Хотите ли вы второго ребенка?» Через час проголосовали 60 000 пользователей – 23 000 ответили «да». Конец 35-летней политики однодетных семей, предписанной всей стране во всех районах и осуществляемой драконовскими принудительными мерами, оживил нацию.

Были и экономические причины, которые заставили партию переосмыслить политику. В 2012 году количество 16- 59-летних в Китае, которые относятся к работоспособному населению, впервые снизилось на 3,5 миллиона человек. В течение трех лет с тех пор, оно сократилось более чем на десять миллионов человек. В свою очередь, выросло количество пенсионеров возрастом старше 60 лет. В 2014 году их было уже 212 миллионов. И так же быстро сократилась доля населения младше 14 лет с 34 процентов в 1980 году до 16 процентов сегодня.

Женщины, в основном, не хотят второго ребенка

В 2013 году Народный конгресс, по указанию партии, позволил иметь двух детей всем парам, в которых мужчина или женщина происходят из семьи с одним ребенком. Тем не менее, это мало помогло. С начала 2014 года по октябрь 2015 года лишь 13 процентов пар, имеющих право на второго ребенка, выразили такое желание.

Только в 2014 году одиннадцать миллионов пар получили право на второго ребенка – но лишь каждая десятая пара хотела этого. Центр планирования семьи предоставил разрешение на второго ребенка 920 000 пар.

Рост населения в городах, современный образ жизни и слишком дорогие места в детских садах, кажется, убили у китайцев желание рожать детей. В Шанхае, где политика «одного ребенка» проводилась когда-то особенно строго, сегодня 90 процентов женщин примерно 30-летнего возраста могут получить право на второго ребенка – но они этого не хотят. Только пять процентов сообщили о своем намерении.

Нигде в мире образ семьи не пережил таких изменений, как в Китае, потому что необузданная индустриализация сопровождалась контролем населения и политикой однодетных семей. Сегодня Китай – страна с 430 млн семей, среди них 300 млн семей, которые подпадают под планирование семьи с одним ребенком, и 88 миллионов семей, в которых живут пожилые люди возрастом более 65 лет.

Китай постареет быстрее, чем разбогатеет

Кроме того, количество традиционных маленьких семей (родители и ребенок) в городах все больше снижается в пользу одиноких семей. Бездетные семьи называются «dink» (от английского – double income, no kids – двойной доход, нет детей). В то же время 60 миллионов детей живут в основном в деревнях, а родители круглый год работают за ее пределами – социальная трагедия.

Но есть еще одна причина, почему сейчас партия предприняла эти срочные меры. Социологи предупреждали, что шансы Китая осуществить свою мечту и превзойти США в экономике, снова исчезают. Причина: в 2049 году средний возраст людей в стране иммигрантов США составит примерно 40 лет.

Без изменений в политике рождаемости средний возраст в Китае к тому времени будет составлять 50 лет. Если так пойдет и дальше, и Китай, согласно своему долгосрочному плану, будет промышленной мировой державой, то в 2050 году 35 процентов населения будет старше 60 лет. Таким образом, Китай постареет быстрее, чем разбогатеет.

Еще хуже обстоят дела в сравнении с восходящей державой Индией. В 2040 году там будет 850 миллионов человек трудоспособного возраста (от 15 до 59 лет). В Китае, их будет только 690 млн. Тогда Индия опередит Китай.