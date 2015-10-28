Вице-канцлер Германии, который хотел поэтапной отмены антироссийских санкций, едет к Путину

Путин примет Габриэля в Кремле для "короткого разговора", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает DW со ссылкой на dpa.

Детали этой встречи он не раскрыл. Министерство экономики Германии, в свою очередь, сообщает, что главными темами двухдневного визита Габриэля в Москву станут экономические и энергетические вопросы.

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Поездка вице-канцлера в Москву была запланирована еще в начале октября, но тогда ни в правительстве, ни в деловых кругах Германии не смогли назвать конкретной даты визита и целей поездки.

Источник DW в высших бизнес-кругах отметил лишь, что программа визита, намеченного по инициативе российской стороны, будет крайне компактной, и в ней вряд ли найдется место для представителей бизнеса.

Ранее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль заявлял, что Европа и Запад должны теснее сотрудничать с Россией, однако это не означает немедленной отмены санкций в отношении Москвы.

По его словам, "сохранять санкции против России как можно дольше, как того, кажется, хочет кое-кто в Европе и Германии, не может быть целью". "Взамен нашей общей целью должно стать воплощение минских договоренностей и при этом шаг за шагом отменять санкции", - подчеркнул он.