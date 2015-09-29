Вице-канцлер ФРГ заявил, что выступает лишь за поэтапную отмену санкций в отношении России

Об этом он заявил в интервью информационному агентству dpa в понедельник, 28 сентября, передает Deutsche Welle.

По словам Габриэля, "сохранять санкции против России как можно дольше, как того, кажется, хочет кое-кто в Европе и Германии, не может быть целью". "Вместо этого, нашей общей целью должно стать воплощение минских договоренностей и при этом шаг за шагом отменять санкции", - подчеркнул он.

Примером сближения и сотрудничества с Россией Габриэль назвал кооперацию по расширению мощностей газопровода "Северный поток", которая не попала под действие санкций и в интересах европейской и немецкой экономик. Как отметил Габриэль, Россия нужна также "как партнер для прекращения войны и насилия в Сирии".

Пресс-секретарь вице-канцлера также заявил 28 сентября, что Зигмар Габриэль "ни прямо, ни косвенно" не требовал отмены санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters. Пресс-секретарь подтвердил, что Габриэль, как и раньше, считает пока необходимым сохранение санкций в отношении Москвы, введенных через роль России в украинском кризисе, даже несмотря на то, что некоторые страны хотели бы привлечь Москву к урегулированию сирийского конфликта.

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Как сообщал УНИАН ранее, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался за улучшение отношений с Россией. По его словам, конфликт в Украине не должен определять отношения между Германией и РФ.

Впоследствии, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмаєр, комментируя это заявление Габриэля сообщил, что правительство ФРГ не намерено отменять экономические санкции против России. По словам Альтмаера, роль Путина действительно важна. "Но это не означает, что мы изменим позицию относительно украинского вопроса. Мы не поддадимся на шантаж", - сказал немецкий политик.

Ранее предложение вице-канцлера раскритиковала депутат бундестага от оппозиционной партии "Союз-90"/"Зеленые" Марилуизе Бек.