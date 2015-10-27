Минобороны РФ назвало обвинения в авиаударах по гражданским объектам в Сирии "информационными атаками"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

«В последнее время усилились информационные атаки на действия российских воздушно-космических сил в Сирии со стороны СМИ ряда иностранных государств. Нас обвиняют не только в нанесении ударов по «умеренной» оппозиции, но и по гражданским объектам, таким как госпитали, а также мечети и школы. В результате этого, как сообщается в западных СМИ, якобы гибнут мирные люди», - сказал Антонов.

По его словам, такие заявления делают в Госдепе и Минобороны США, в Минобороны Великобритании, Франции и НАТО.

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«В этой связи мы пригласили сегодня военных атташе США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Саудовской Аравии, Турции, блока НАТО и попросили дать официальное обоснование существа сделанных заявлений или выступить с опровержением. Особенно это касается вопиющих обвинений в ряде англоязычных СМИ в псевдоударах по госпиталям», - сказал Антонов.

Он заявил, что РФ максимально подробно доводит информацию о действиях своей авиагруппы в Сирии до российской и мировой общественности.

«В каждом конкретном случае подтверждения информации о разрушенных больницах, мечетях, школах, а также гибели гражданских лиц в результате действий российской авиации будет проведено тщательное расследование, о чем западные СМИ и военно-дипломатический корпус будут проинформированы. Если же доказательств представлено не будет, а также не поступят официальные опровержения, то мы будем считать, что эти антироссийские вбросы являются частью информационной войны против России», - сказал Антонов.

По его словам, нынешняя ситуация в Сирии еще раз подтверждает актуальность и своевременность предложений президента РФ о безотлагательной необходимости формирования широкой международной коалиции в борьбе с ИГ.

Ранее посольство Великобритании в Российской Федерации сообщало, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из "Свободной сирийской армии", которая выступает против действующего президента Башара аль-Асада, а не против ИГИЛ.

Кроме того, Сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающее в Великобритании, сообщило со ссылкой на свои источники на местах, что в результате воздушных ударов авиации России в Сирии убиты не менее 446 человек, и более трети из них – гражданские.