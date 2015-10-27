Сегодня во Франции пройдут переговоры по Сирии без участия союзников Асада

Об этом сообщили в МИД Франции, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор все дипломатические усилия по прекращению сирийского конфликта потерпели крах из-за требования со стороны США, европейских стран, арабских государств и Турции, что президент Сирии Башар Асад должен отказаться от власти в качестве предварительного условия для установления мира.

Франция не принимала участия в последнем раунде переговоров в Вене в минувшую пятницу, которые завершились безрезультатно.

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Совещание, как ожидается, будет сосредоточено на борьбе против "Исламского государства", защите гражданских лиц и резолюции Совета безопасности ООН, проект которой Франция планирует выдвинуть на этой неделе.

Резолюция направлена на то, чтобы остановить использование бочковых бомб войсками сирийского президента Башара Асада против населения страны.

Бочковые бомбы - это стальные барабаны, наполненные шрапнелью и взрывчатыми веществами, которые сбрасывают с воздуха. Их использование считается военным преступлением.