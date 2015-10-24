Центр урагана "Патрисия" достиг территории Мексики

Диаметр глаза бури равен примерно 9 км. Сведений о жертвах среди населения пока не поступало, передает ТАСС.

Скорость ветра урагана достигает 70 метров в секунду.

Последствия удара самого мощного в истории планеты урагана могут быть катастрофическими. Для минимизации ущерба в особо уязвимые районы были направлены тысячи спасателей и военных, в том числе инженерные части, оснащенные специальной техникой. Силы гражданской обороны Мексики эвакуировали из прибрежных районов тысячи туристов и десятки тысяч местных жителей. Для их размещения были оборудованы сотни убежищ.

Читайте такжеGoogle будет помогать пользователям избегать ураганов или торнадо

Ураган обрушил на прибрежные районы многометровые волны и мощные ливни. Ожидается, что всего за 48 часов может выпасть до полугодовой нормы осадков, что неминуемо грозит затоплениями и сходом оползней. Ожидается, что "Патрисия" пройдет над штатами Халиско, Колима, Наярит, Сакатекас и Коауила и даже может дойти до территории США. Тем не менее, специалисты прогнозируют, что на этом пути циклон значительно ослабнет и станет ураганом второй категории или даже тропическим штормом.

Читайте такжеВ Мексике из-за приближения урагана "Патрисия" началась эвакуация

Ранее УНИАН сообщал, что ураган пятой категории "Патрисия" у тихоокеанского побережья Мексики ставит рекорды по скорости ветра, достигающей 325 километров в час с порывами до 400 километров в час.